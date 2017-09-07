Поки "Крим їхній": ЗМІ розповіли про зростання цін на все й гігантський фетиш жителів півострова

За три роки окупації в Криму зросли не тільки зарплати, але й ціни на все — від продуктів до нерухомості. А ще кримчани навчилися скаржитися на будь-які побутові проблеми одразу Путіну й отримали гігантський фетиш — споруджуваний Керченський міст. Про це йдеться в статті "Нового времени".

Журналісти розповіли, що у порівнянні з аналогічними українськими показниками все виглядає краще. Але кримчани живуть не в Україні, а "русский мир" з легкістю з'їдає всі фінансові бонуси від "повернення у рідну гавань".

"Наші ціни порівнянні з московськими,— розповідає Соколан.— Всі шоковані: ті зарплати, які люди вважали космічними при українських цінах, тепер з'їдаються геть".

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Варто зазначити, що "з'їлося" багато чого: обсяг зовнішньої торгівлі Криму в 2016 році став у 14 разів нижчим, ніж був у 2013-му — $155 млн проти $2,2 млрд. Експорт впав у 18,7 разів. Ціни на продукти за три роки зросли на 216%. Підприємці зникають як клас: кількість юросіб скоротилася в 2,4 рази, а фізосіб — в 3,4 рази. Число туристів зменшилося у п'ять разів. Зросла вартість оренди квартир, проїзд у транспорті.

"Найбільш комфортно почуваються в Криму військовослужбовці і бюрократи. Перші отримують від 30-100 тис. руб. (13,4–44,7 тис. грн). Але навіть їм далеко до "білої кістки": майже всі співрозмовники зазначають, що кримські держслужбовці стали своєрідними небожителями", - звертають увагу в НВ.

Але життєві труднощі не виводять кримчан на вулиці з протестами. І Юсуф Куркчі, перший заступник міністра Міністерства з питань тимчасово окупованих територій України, знає чому: на півострові в кілька разів збільшилася кількість поліцейських і подвоївся прокурорський корпус. Це знак того, що влада посилює тиск на суспільство й вже активно обробляє інакомислячих.

"До президента Росії звертаються не лише поодинокі пікетувальники. На півострові це вже стало традицією — в будь-яких проблемах можна звинувачувати місцеву владу, а за справедливість варто звертатися виключно до господаря Кремля", - зазначають журналісти.

Водночас, всі сподівання кримських чиновників спрямовані на Керченський міст — споруду, яка повинна зв'язати Керченський і Таманський півострови. Наприкінці 2018-го "влада" планує відкрити по ньому автомобільний рух, а роком пізніше — залізничний. Але жоден міст не зніме півострів з дотаційної голки, наголосили в НВ.

Повний текст статті читайте у свіжому випуску журналу "Новое время" від 8 вересня

Як повідомляв УНІАН, окупанти хизуються тим, що підняли залізничну арку Керченського мосту на опори.