Проти директора ХМЗ вимагають порушити кримінальну справу

Херсонська обласна державна адміністрація надала в обласну прокуратуру матеріали щодо необхідності порушення кримінальної справи проти директора ТОВ «Херсонський машинобудівний завод» Сергія ГРИСЮКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це було оголошено сьогодні на засіданні комісії з питань контролю за станом погашення заборгованості із зарплати в області, що відбулася в облдержадміністрації під керівництвом голови комісії, заступника голови ОДА Лариси ОЛЕНЬКОВСЬКОЇ.

Як відзначила Л.ОЛЕНЬКОВСЬКА, на даний час уже вичерпано усі інші засоби впливу на керівництво цього підприємства, яке порушує чинне законодавство щодо виплати працівникам зарплати.

З огляду на це територіальною державною інспекцією праці у Херсонській області підготовлено матеріали по виявлених на ХМЗ порушеннях законодавства. Зазначені матеріали за підписом голови облдержадміністрації Бориса СІЛЕНКОВА, направлено у прокуратуру області.

Зокрема, ОДА ставить перед прокуратурою питання про порушення проти директора ТОВ «Херсонський машинобудівний завод» кримінальної справи за статтею 175 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність посадової особи підприємства, установи, організації (незалежно від форми власності) за безпідставну, навмисну затримку заробітної плати та інших установлених законом виплат.

Довідка УНІАН. Із початку лютого працівники ХМЗ проводять акції протесту, вимагаючи виплати 5,5 млн. грн. боргу із зарплати. 3 лютого вони захопили адміністративну будівлю заводу, а 2 березня – одне з приміщень ОДА.

20 березня голова Херсонської ОДА Б.СІЛЕНКОВ і директор ХМЗ С.ГРИСЮК підписали меморандум про затвердження бізнес-плану відновлення виробничої діяльності підприємства й соціального захисту його працівників.

Згідно з меморандумом, відновити виробництво на ХМЗ планується у квітні і довести його до докризового рівня до кінця поточного року. Так, у 2009 році підприємство планує випустити продукцію на суму 169,553 млн. грн., зокрема, 215 комбайнів «Славутич» на суму 156,950 млн. грн.

Також адміністрація ХМЗ планує залучити до роботи необхідну кількість працівників і забезпечити робочі місця на рівні 2008 року.