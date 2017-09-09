В Україні за три дні вилучили понад 100 одиниць вогнепальної зброї

За три доби всеукраїнської операції з протидії незаконному обігу зброї правоохоронці вилучили 106 одиниць вогнепальної зброї, 233 гранати і 58 вибухових пристроїв.

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Як повідомляє Департамент комунікації Національної поліції, з початку спецзаходів, з 6 вересня, задокументовано 541 правопорушення, пов'язане з незаконним обігом зброї.

Так, на території Київської області за місцем проживання 28-річного чоловіка працівники поліції вилучили пневматичний пістолет, револьвер, біти та 23 різних ножа. Крім того, вилучено 350 патронів різного калібру, 3 магазини до автомата Калашникова.

На Закарпатті правоохоронці на вулиці зупинили чоловіка, який в поліетиленовому пакеті ніс гранату та 20 патронів. Надалі поліцейські розшукали його криївку, звідки вилучили ручний протитанковий гранатомет, 6 гранат і 100 патронів.

Оперативники Херсонщини виявили та вилучили автоматичну гвинтівку АКСУ-74 та 30 набоїв до неї.

За всіма фактами порушені кримінальні провадження. Порушникам загрожує до семи років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у столичному метрополітені поліцейські затримали чоловіка, який мав при собі шаблю та кинджал.