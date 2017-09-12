У Дніпрі водоспад "Поріг ревучий" засяяв патріотичними кольорами (відео)

У Дніпрі з'явився яскравий патріотичний водоспад.

Як йдеться в сюжеті ТСН, щодвіхвилини він стає синьо-жовтим. Ефект досягається завдяки тридцяти спеціальним світильникам, що встановили коштом міського бюджету. Вони передають дванадцять тисяч відтінків.

Водоспад на Монастирському острові у середмісті створили чотири роки тому. Розмістили його на природній скелі і задекорували каменем.

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«Поріг ревучий» побудували штучно, щоб показати, як виглядали пороги, які затопили під час будівництва Дніпровської ГЕС у Запоріжжі.

Водоспад одразу став однієї з візитівок Дніпра. Він пропускає понад 1000 кубів на годину.