Вінський: транспорт не чекатиме, доки мине криза

У галузях Міністерства транспорту та зв’язку кризи не буде, заявляє керівник відмства Йосип ВІНСЬКИЙ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінтрансу, на брифінгу у Дніпропетровську 17 квітня він сказав: “Буде спад виробництва, адже це світова тенденція. Але у нас в галузі виплачуються заробітні плати та виконуються фінансові плани підприємств”.

За словами Й.ВІНСЬКОГО, усі галузі, які підпорядковані Міністерству транспорту та зв’язку, налаштовані лише на розвиток та на збільшення виробництва, а не на очікування, коли закінчиться світова криза.

«Я попередив керівників підприємств: якщо будуть збитки, то криза чи не криза, - але «до побачення». Ми повинні вміти працювати навіть в такий складний час, і рухатися вперед», - наголосив Й.ВІНСЬКИЙ.