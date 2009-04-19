На другий день Пасхи суттєвого тепла Україні не обіцяють

20 квітня на території України за прогнозами синоптиків очікується малохмарна погода, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі заморозки 0-5°, лише на Закарпатті та Південному узбережжі Криму 2-7° тепла; вдень 9-14° тепла, на Прикарпатті до 18°, на Закарпатті 17-22°.

Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.

На Київщині утримається малохмарна погода. Вітер північний, 5-10 м/с. Вночі по області очікуються заморозки 0-5°, вдень 9-14° тепла; у Києві вночі заморозки 0-2°, вдень 10-12° тепла.