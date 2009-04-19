В Одесі вбили активіста громадської організації «Січ»

В Одесі при виході з кафе «Горішок», на розі Олександрівського проспекту й вулиці Троїцької, загинув внаслідок нападу групи проросійських бойовиків активіст патріотичної громадської організації «Січ», студент одного з навчальних закладів Максим Чайка. Другого активіста «Січі» з ножовим пораненням госпіталізовано. Про це повідомили УНІАН в обласному об`єднанні «Просвіта».

Керівник відділу громадських зв`язків УМВС України Тетяна ХМЕЛЬНИЦЬКА підтвердила, що за фактом вбивства 20-річного М.Чайки слідчим Приморського РВВС Одеси порушено кримінальну справу. Деякі особи, причетні до бійки дають свідчення, співробітники міліції проводять оперативно-слідчі заходи щодо розшуку однієї з осіб, підозрюваних у скоєнні злочину».

В інтересах слідства прізвище підозрюваного в убивстві й обставини скоєного злочину не розголошуються.

Разом із тим, у деяких одеських ЗМІ з`явилися повідомлення, що до нападу на М.Чайку причетні члени екстремістської організації, що називає себе «Антифа».