СБУ зупинила на кордоні контрабанду на 1,5 млн. євро

Служба безпеки України спільно з Державною митною службою України ліквідувала канал контрабандного ввезення товарів широкого вжитку з країн Європи до України.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, зокрема, на митному посту «Ягодин» затримано при спробі контрабандного ввезення партії одягу всесвітньо відомих брендів, парфумної продукції та електропобутової техніки на загальну суму понад 1,5 млн. євро.

Контрабанда перевозилася у трьох автобусах «Неоплан».

Крім того, в одному з автобусів серед вантажу було вилучено незадекларовані 350 тис. дол. США.

Вказані товари правопорушники намагалися ввезти в Україну з використанням так званої схеми «порожніх автотранспортних засобів». Наразі здійснюється відповідні слідчі дії, зазначили в СБУ.