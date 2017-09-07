У Дніпрі прокурор погорів на одержанні $25 тисяч хабара

У Дніпрі сьогодні, 7 вересня, під час одержання 25 тис. доларів хабара затримано прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.

Прокурор вимагав та одержав хабар від громадянина за непритягнення останнього до кримінальної відповідальності за шахрайство.

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Наразі вирішується питання щодо повідомлення прокурору про підозру у скоєнні вказаного кримінального правопорушення за ч. 3 ст 368 КК України (одержання неправомірної вигоди) та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.