Лікарня Сімферополя відмовилася приймати кримчанина Параламова для зняття побоїв - ЗМІ

У кримській клінічній лікарні ім.Семашка в Сімферополі відмовилися прийняти вивезеного напередодні в невідомому напрямку й знайденого сьогодні побитим кримського татарина Рената Параламова.

Читайте такожБили та катували струмом: кримський татарин Параламов розповів про знущання російських силовиків Як повідомляє Крим.Реалії, оформити чоловіка до лікарні й зняти побої намагалися двоюрідний брат Параламова Раїм Адільшаєв із захисником Параламова Емілем Курбедіновим.

Адільшаєв підтвердив, що Параламова, якого знайшли 14 вересня на автовокзалі Сімферополя, сильно побили - «до нерухомості».

Напередодні в будинку Параламова пройшов обшук, який силовики назвали «обстеженням і слідчими діями» й після якого, за словами очевидців, люди в масках без розпізнавальних знаків на формі відвезли кримчанина в невідомому напрямку. Адвокат припустив, що «огляд» може бути пов'язаний з релігійною активністю Параламова. З його дому вилучили книги й ноутбук.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня в кримському селищі Нижньогірський в будинку Параламова пройшов обшук. За словами його адвоката, Параламова відвезли російські силовики, ймовірно, в управління ФСБ Росії по Криму в Сімферополі.

Активісти повідомили, що Параламов - мусульманин, у нього четверо неповнолітніх дітей, заробляє торгівлею на ринку. Чоловік не мав судимостей.

Російські силові структури поки ситуацію не коментують.