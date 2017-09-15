На Львівщині відкрили перший в Україні центр імітаційного моделювання бойових дій

На території міжнародного центру миротворчості та безпеки на Львівщині (Яворівський полігон), де відбуваються українсько-американські навчання Rapid Trident-2017, відбулося відкриття сучасного центру імітаційного моделювання бойових дій, передає ZIK.

Читайте такожВ Україні почалися навчання НАТО Rapid Trident-2017 - МіноборониЯк зазначив міністр оборони Степан Полторак, центр буде одним з найпрогресивніших у Східній Європі. На його базі буде відбуватись підготовка органів управління підрозділів ЗСУ та країн-партнерів. «Цей центр унікальний тим, що дає можливість повністю моделювати різні ситуації, перевіряти рівень кожного військового і коригувати підготовку підрозділів. У ході бойових дій ми кожного дня стикаємося з різною тактикою, рішеннями і ситуаціями. Робота центру дозволить правильно робити висновки із ситуацій, що відбуваються в зоні АТО, планувати і змінювати підготовку наших військових», – повідомив Полторак.

Як зазначив міністр, це перший такий центр в Україні. Він створений завдяки допомозі американської сторони. За його словами, на облаштування центру витрачено $22 млн. Полторак уточнив, що центр збудовано коштом Міноборони, а обладнання закупили партнери зі США.

Полторак повідомив, що схожі центри будуть створені у Миколаївській і Дніпропетровській областях.

«Ми маємо готувати людей у навчальному центрі. Вони мають йти на фронт впевненими у своїх силах і вміннях. Я переконаний, що противник ніколи в житті більше не застане нас зненацька. Ми готуємося до цього», – додав міністр оборони.

Центр вже почав працювати у рамках українсько-американських навчань.