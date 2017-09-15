У Харкові завкафедрою одного з вишів затримали на хабарі у 380 тисяч гривень

У Харкові завідувача кафедри одного з вишів затримали за підозрою в одержанні хабара в розмірі 380 тис. грн.

Про це повідомив УНІАН керівник прес-центру Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За його відомостями, співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом військової прокуратури Харківського гарнізону сил АТО викрили на хабарі завідувача кафедрою одного з провідних вищих навчальних закладів Харкова сьогодні, 15 вересня.

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Правоохоронці задокументували, що посадовець за вказівкою керівництва вишу вимагав у свого колеги - завідувача іншої кафедри – 380 тис. грн за продовження трудового контракту на новий термін. Співробітники спецслужби затримали чиновника біля одного з харківських обмінників під час отримання всієї суми хабара.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Наразі тривають невідкладні оперативно слідчі дії.

Як повідомляв УНІАН, вчора на Закарпатті на хабарі у 150 тисяч гривень спіймали помічника нардепа. Помічник нардепа на громадських засадах вимагав гроші від приватного підприємця.