Новий альбом Rammstein може бути останнім: ЗМІ дізналися про розпад німецького гурту

ЗМІ повідомили про розпад німецької групи Rammstein. Зокрема, так стверджує таблоїд Bild.

Наступний альбом колективу нібито стане останнім. Музиканти не видавали нових альбомів з 2009 року.

Крім того, за наявними даними, в 2019-му Rammstein можуть відправитися в прощальний тур.

Також стверджується, що учасники групи мають намір зайнятися сольними проектами, передає OE24.

Офіційно про припинення існування Rammstein ще не оголошено.

Група була заснована в 1994 році. Вона вважається одним з найбільш важливих сучасних музичних колективів Німеччини.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше лідер німецької групи Rammstein Тілль Ліндеманн записав відео, в якому попросив «врятувати» його від російських артистів, які робили з ним фотографії на фестивалі в Баку.