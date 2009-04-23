Світові ціни на нафту змінилися мінімально
01:24, 23 квітня 2009Суспільство
1088 0
Закінчилися біржові торги
Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 22 квітня на провідних нафтових біржах змінилися різноспрямовано.
Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів з постачанням у червні склали:
- у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 49,81 (-0,01) дол./бар.;
- у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 48,85 (+0,30) дол./бар.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter