В окупованому Севастополі російські силовики провели рейди по квартирах родин українських військових
Силовики розпитували людей, чи знають вони, що проживають в службовому житлі та цікавилися, скільки люди мешкають в квартирі.
В окупованому Севастополі співробітники російської поліції та люди у штатському приходили до всіх квартир в будинку №17 по провулку Новікова в Балаклаві, в якому проживають сім'ї військовослужбовців ВМС України та військові пенсіонери. Це сталося ввечері 18 вересня, пише «Крим. Реалії» із посиланням на слова дружин українських військових, які не перейшли у російську армію.
Повідомляється, що співробітники російської поліції і ще двоє в осіб у цивільному обійшли всі квартири будинку і провели бесіди з мешканцями. Силовики розпитували людей, чи знають вони, що проживають в службовому житлі та цікавилися, скільки люди мешкають в квартирі і де зараз знаходиться глава сімейства.
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Силовики перевіряли документи мешканців, але не повідомили про причини перевірки.
Видання пише, що раніше вже була спроба виселити одну з сімей з службової квартири, але права на житло вдалося відстояти в суді.