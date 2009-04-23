Черновецький узяв кредит на 900 мільйонів

Київ взяв кредит у сумі 900 млн. грн. у комерційних банків «Хрещатик» та «Альфа-банк» під 21,5% річних.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на сесії Київради виконуючий обов’язки голови Київської міської державної адміністрації Анатолій ГОЛУБЧЕНКО.

«Національний банк України встановив 16,5% і затвердив банкам – плюс 5%. Тому 21,5%», - поінформував А.ГОЛУБЧЕНКО, відповідаючи на запитання депутатів про відсотки, під які взято кредити.

Як повідомляв УНІАН, 19 березня Київрада дала згоду на взяття містом кредиту в обсязі 1,2 млрд. грн. з метою відшкодування різниці в тарифах на теплову енергію компанії «Київенерго» та вирішення інших нагальних потреб міста. Кредит береться терміном на два роки.

На сьогодні комерційний банк «Альфа-банк» надав Києву 700 млн. грн. кредиту і 200 млн. грн. кредиту отримано від банку «Хрещатик».

Зазначені кошти Київ уже перерахував “Київенерго”.