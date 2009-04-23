Гриценко заявляє про необхідність перевірки Міноборони

Голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО підтримує рішення Кабінету міністрів розібратися із законністю відчуження земель Міністерства оборони, а також наголошує на необхідності перевірити діяльність відомства у сфері організації харчування.

Про це йдеться у заяві переданій УНІАН прес-службою А.ГРИЦЕНКА.

За його словами, коли ці землі відчужувались, Міністерство оборони коштів не отримувало. “Цей процес повинен бути зупинений, а люди, задіяні в оборудках із землею, повинні понести відповідне покарання”, - переконаний А.ГРИЦЕНКО.

Також народний депутат повідомив, що отримав матеріали, які підтверджують багатомільйонні збитки Міноборони через діяльність у сфері забезпечення харчовими продуктами.

“Суть цих оборудок у тому, що харчі закуповуються за завищеними цінами. Наприклад, яйця, що коштують 8,5 грн. за десяток, купують по 15 грн. Ковбасу за 40 грн./кг купують за 68 тощо», - розповів голова комітету з питань нацбезпеки і оборони.

У зв’язку з чим, А.ГРИЦЕНКО навів приклади, коли різні фірми, що беруть участь в тендерах на постачання продуктів, насправді мають однакових засновників. “Право забезпечити харчами конкретну військову частину отримують структури, в яких працює 4-5 осіб, тобто посередники, через яких накручується ціна на миску та казан солдата. З цим потрібно розібратися”, - наголосив народний депутат.

На його переконання, уряд має усі можливості через свої контролюючі органи перевірити та притягнути до відповідальності людей, що допускають подібні оборудки зараз, в умовах кризи, коли кожна копійка на рахунку.

Як повідомляв УНІАН, 22 квітня Кабінет міністрів призупинив передачу Міністерством оборони 33 ділянок землі загальною площею 255 га, в тому числі 96,3 га на узбережжі Чорного моря. За цими фактами Контрольно-ревізійному управлінню доручено розпочати перевірку. Документи про передачу Міноборони землі також будуть передані до Генеральної прокуратури і профільного комітету Верховної Ради.

У свою чергу, міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ з цього приводу заявив, що його відомство готове надати громадськості для експертизи всі документи про передачу земельних ділянок зі сфери свого управління.

«Земельні питання в нас дуже заплутані. Ми не продали жодного сантиметра землі, адже ми не можемо цього зробити. Згідно з чинним законодавством, це зробити неможливо”, - пояснив Ю.ЄХАНУРОВ.