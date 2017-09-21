В Умані депутат вимагав хабарі за дозвіл на торгівлю під час іудейського Нового року

Служба безпеки України спільно з уманською місцевою прокуратурою Черкаської області викрила на хабарі одного із депутатів міської ради та його помічника.

Як повідомляє прес-центр СБУ, правоохоронці встановили, що зловмисники вимагали гроші від місцевих підприємців за безперешкодну торгівлю під час іудейського свята «Рош Ха-Шана».

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Співробітники СБ України задокументували, що чиновник вимагав у власника малого бізнесу триста доларів США за «дозвіл» на комерційну діяльність в період масового перебування хасидів-паломників в Умані. За інформацією спецслужби, депутат обклав «даниною» більшість торговельних точок орієнтованих на обслуговування приїжджих. Оперативники СБУ затримали чиновника та його помічника поблизу центрального стадіону міста під час отримання всієї суми хабара.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.