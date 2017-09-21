Померла ведуча дитячої програми "Катрусин кінозал"

Померла телеведуча Катерина Лозовенко, яка вела дитячі телепередачі на телеканалі УТ-1. Про це повідомила її сусідка, журналістка Ольга Байвидович.

"Сьогодні померла тьотя Катя, Катерина Семенівна, ведуча програми "Катрусин кінозал", - йдеться у її повідомленні на сторінці в Facebook.

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"Ми жили з нею в одному будинку. Коли зустрічалися в ліфті, вона завжди посміхалася і казала: - Олю, як справи?" - додала Байвидович.

Перші випуски програм "Катрусин кінозал" вийшли в 1970-х роках. Незважаючи на популярність передачі, керівництво телеканалу намагалося закрити проект.

На жаль, як зазначають ЗМІ, записів "Катрусиного кінозалу" не залишилося.

Як повідомляв УНІАН, відома радянська і російська актриса Віра Глаголєва померла на 62-му році життя.