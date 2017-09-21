Родичі Караченцева намагалися приховати погіршення його здоров'я: стало відомо про стан актора

Популярний російський актор Микола Караченцев, який 18 вересня потрапив у лікарню, був переведений із загальної палати в реанімацію. Він знаходиться в московському НДІ ім. Скліфосовського.

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«Стан важкий, він переведений у хірургічну реанімацію», повідомили в медзакладі. Також у лікарні і додали, що родичі артиста всіляко намагалися приховати від громадськості його проблеми зі здоров'ям. Для цього вони пояснювали його госпіталізацію плановою перевіркою здоров'я. Однак причини виявилися набагато більш серйозними.

Невістка Миколи Караченцова Ірина прокоментувала повідомлення про те, що актор переведений в реанімацію, повідомляє один із російських телеканалів.

«З Миколою Петровичем все нормально», — сказала вона.

Раніше повідомлялося, що Караченцев переведений в реанімацію, медики оцінювали його стан як важкий. Син актора заявив, що його стан погіршувався.

Як повідомляв УНАИАН-Таблоїд, раніше Караченцев був госпіталізував в цей же медзаклад після важкого ДТП. Тоді автомобіль Toyota з артистом на борту зіткнувся з «Газеллю», яка їхала назустріч.