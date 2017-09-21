Тома Круза звинуватили в причетності до загибелі двох льотчиків, родичі звернулися до суду

Родичі двох членів знімальної групи, які розбилися в авіакатастрофі під час роботи над фільмом «Зроблено в Америці», назвали актора Тома Круза причетним до трагедії. Про це повідомляє видання People.

Сім'ї загиблих звернулися в суд. У позовній заяві вони звинуватили кінокомпанії Imagine Entertainment, Vendian Entertainment і Cross Creek Pictures в порушенні протоколу безпеки.

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Позивачі також згадали режисера фільму Дага Лаймана і Круза, який виконав у ньому головну роль, — їх звинуватили в бажанні «зняти насичений діями, надзвичайно ризикований проект», що спричинило за собою авіакатастрофу. Відзначається, що актор і режисер вимагали кілька разів перезняти сцени з трюками на літаку. При цьому Круз і Лайман не вказані відповідачами у позові, однак родичі членів знімальної групи вважають, що вони проявили недбалість.

Авіакатастрофа сталася у вересні 2015 року в Колумбії. На борту знаходилися три людини, двоє з них — каскадер Алан Девід Пурвин і пілот Джіммі Чи Гарланд — загинули. Самого Круза в момент аварії в літаку не було.

«Зроблено в Америці» оповідає про Баррі Сілі, який став наймолодшим пілотом «Боїнга 747» в США. Після втрати ліцензії цивільного льотчика він був змушений стати важливою ланкою наркотрафіку в Америці в 1980 роках.