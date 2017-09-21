Небезпечний витік аміаку: рятувальники провели навчання у Києві (фоторепортаж, відео)

Рятувальники отримали повідомлення про небезпечний витік газу аміаку на одному зі складів. Така "історія" навчань рятівників. Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Читайте такожНавчання "Непохитна стійкість" проводяться для протидії можливим провокаціям військових РФ

У Києві 29 небезпечних хімічних об’єктів. Зазвичай, їх розташовували в промислових зонах та на околицях. Через забудову столиці резервуари з хімічною отрутою нині ледь не в центрі Києва. На складах 10 років тому стався витік аміаку, загинули люди. Тому рятувальники щороку проводять навчання, аби ситуація не повторилася.