Небезпечний витік аміаку: рятувальники провели навчання у Києві (фоторепортаж, відео)
18:33, 21 вересня 2017Суспільство
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Рятувальники провели навчання на території одного зі столичних складів.
Рятувальники отримали повідомлення про небезпечний витік газу аміаку на одному зі складів. Така "історія" навчань рятівників. Про це розповідається у сюжеті ТСН.
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У Києві 29 небезпечних хімічних об’єктів. Зазвичай, їх розташовували в промислових зонах та на околицях. Через забудову столиці резервуари з хімічною отрутою нині ледь не в центрі Києва. На складах 10 років тому стався витік аміаку, загинули люди. Тому рятувальники щороку проводять навчання, аби ситуація не повторилася.
Небезпечний витік аміаку: рятувальники провели навчання у Києві
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