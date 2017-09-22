Спочатку назвала себе с*кою, а потім і рекламу обматюкала: Мадонна нецензурно представила свою косметику (відео)

Американська співачка Мадонна опублікувала рекламний ролик, присвячений запуску косметичної лінії зірки під назвою MDNA.

У ролику Мадонна разом з блогером The Fat Jew розмірковують на одвічну тему краси і роблять це дуже безпосередньо, місцями використовуючи нецензурну лексику.

"Загальний доступ до продуктів для догляду за шкірою є ключем до дружбу", – йдеться в описі до відео.

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Раніше співачка опублікувала рекламний тизер, в якому сама себе назвала "су*кою".