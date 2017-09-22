"Шлюб фактично під загрозою": Слава з "НеАнгелів" зробила несподіване зізнання

Учасниця дуету "НеАнгели" Слава Камінська, яка в яскраво-помаранчевому платті позувала з дітьми-підлітками, знялася в новій фотосесії.

Співачка вирішила відкритися своїм шанувальникам і показати себе справжню: жіночну, переживає, іноді драматичну, турботливу матір і люблячу дружину.

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Сімейне життя зіркової пари Слави Камінської та Едгара завжди було на виду. З обкладинок глянцевих журналів на нас дивиться щаслива і гарна сім'я. Але співачка здивувала шанувальників заявою, пише ТСН.

"Зараз ми з чоловіком входимо в зону турбулентності, перевіряємо наші почуття на міцність і наш шлюб фактично під загрозою..." - ошелешила фанів Слава.