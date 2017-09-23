Порошенко: Україна подасть заявку на проведення в Києві "Ігор нескорених"

Протягом найближчих років Україна висуне Київ кандидатом на проведення змагань «Ігри нескорених» (Invictus Games).

Про це заявив президент України Петро Порошенко, перебуваючи з візитом в Торонто, де цьогоріч відбуваються Ігри.

«Я твердо переконаний, що найближчим часом нам вдасться провести ці фантастичні змагання в місті Києві, адже він для цього має всі можливості», - сказав Порошенко.

За його словами, подати заявку на наступний рік Україна вже не встигне, але в майбутньому це буде можливо.

«Упевнений, що найближчим часом «Ігри нескорених» будуть у Києві, і я запрошую прем'єр-міністра Трюдо бути разом з нами і супроводжувати їх», - зазначив Порошенко.

Читайте такожУкраїна та Канада можуть покращити партнерство у сфері безпеки та оборони - Порошенко

Він додав, що під час спілкування з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо вони обидва висловили «величезне захоплення силою тіла і духу наших учасників Invictus, які сьогодні вперше беруть участь у цих змаганнях».

Довідка. У змаганнях «Ігри Нескорених» беруть участь військовослужбовці та ветерани із обмеженими фізичними можливостями, набутими під час виконання службових обов`язків. Цьогорічні «Ігри Нескорених» відбуваються з 23 по 30 вересня в Торонто в рамках святкування 150-річчя заснування Канади. У змаганнях братимуть участь 17 національних команд - загалом 550 учасників.

Україна в 2017 році вперше отримала право взяти участь в «Іграх Нескорених» як учасник багатьох військових навчань, миротворчих операцій під егідою ООН, а також як країна, військовослужбовці якої мають бойовий досвід під час виконання завдань в рамках АТО.

15 українських спортсменів змагатимуться у таких видах спорту: атлетика, пауерліфтинг, плавання, стрільба з лука, веслування на тренажерах та велоспорт на шосе.