Україна відкриє нове Генконсульство в Канаді

У столиці канадської провінції Альберта, в місті Едмонтон, незабаром з'явиться Генеральне консульство України.

Про це заявив президент України Петро Порошенко за результатами переговорів з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, повідомляє прес-служба глави держави.

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«Ми обговорили подальше зміцнення міжособистісних зв'язків між нашими людьми. Зокрема, ми погодилися відкрити Генеральне консульство України в Едмонтоні, адже в Альберті проживає 340 тисяч українців. Ми хочемо зробити все можливе для зближення наших держав», - зазначив президент.

При цьому Порошенко підкреслив, що незважаючи на те, що в часи економії важлива кожна копійка, було визначено найбільш пріоритетні напрями використання коштів українських платників податків і ухвалено рішення заснувати консульство.

Він наголосив, відкриття нового дипломатичного представництва України в Канаді «значно полегшить бізнес-контакти з українською громадою».