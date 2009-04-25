Призначено директора Одеської кіностудії

Режисер Віктор НОЗДРЮХІН-ЗАБОЛОТНИЙ призначений новим директором Одеської кіностудії.

Як повідомив УНІАН прес-аташе кіностудії Андрій САЛАМАТОВ, на зборах акціонерів ЗАТ «Одеська кіностудія» також прийнято низку рішень, що стосуються діяльності підприємства.

Зокрема, В.НОЗДРЮХІНУ-ЗАБОЛОТНОМУ, який досі виконував обов`язки начальника одного зі структурних підрозділів кіностудії, доручено виконувати обов`язки голови правління ЗАТ «Одеська кіностудія». Йому також належить скласти план реорганізації підприємства та розробити заходи для підвищення ефективності діяльності ЗАТ.

Довідка УНІАН. В.НОЗДРЮХІН-ЗАБОЛОТНИЙ у січні поточного року закінчив на Одеській кіностудії зйомки 8-серійної комедійної мелодрами під робочою назвою «Одружити Казанову». Головні ролі в картині виконали Антон МАКАРСЬКИЙ, Лариса УДОВИЧЕНКО, Наталія ЄГОРОВА та Олександр ПАНКРАТОВ-ЧОРНИЙ. 2001 року зняв 4-серійну стрічку «Блюстители порока» (Росія-Україна).

В.НОЗДРЮХІН-ЗАБОЛОТНИЙ народився 1958 року в Одесі. Закінчив 1991 року ВДІК - оператор, сценарист, режисер. З 1991 року – оператор-постановник Одеської кіностудії. Член Гільдії кінорежисерів Росії.