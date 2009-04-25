Бюджетний дефіцит в Польщі загрожує планам запровадження євро

Дефіцит бюджету Польщі в поточному році може скласти 4,6% ВВП при запланованому 2,5%, що ставить під загрозу урядові плани вже в цьому році приєднатись до системи ERM2, необхідної для запровадження євро в країні з 2012 року.

Про це пише Rzeczpospolita.

Згідно з опублікованими даними Євростату, бюджетний дефіцит неочікувано різко зріс в минулому році до 3,9% ВВП при прогнозованому 2,7%.

«Ми сподівались, що дефіцит буде понад 3%, але не очікували близько 4%», - сказав газеті економіст найбільшого польського банку PKO BP Ремігіуш ГРУДЗЄНЬ.

Rzeczpospolita відзначила, що однією з умов вступу країни до зони єдиної європейської валюти, котра сьогодні об’єднує 16 із 27 країн Європейського Союзу, є утримання дефіциту бюджету на рівні 3%.

«Це погана новина з точки зору польської дороги до євро», - сказала виданню Тімоті ЕШ з Royal Bank of Scotland.

На думку економістів, такий високий дефіцит унеможливлює приєднання Польщі до системи ERM2, яка є необхідним підготовчим етапом для запровадження спільної євровалюти, в поточному році.

Водночас, за даними видання, Польща поки що виконує іншу умову, необхідну для прийняття євро, а саме: рівень державного боргу по відношенню до ВВП, котрий в минулому році склав 47%. Згідно правил вступу до зони євро, борг не повинен перевищувати 60% ВВП країни-кандидата.

Як повідомляв УНІАН, уряд Польщі планував приєднатись до ERM2 в травні-червні цього року, але експерти називали це дуже ризикованим в умовах світової економічної кризи, оскільки в разі значних коливань курсу Нацбанк Польщі був би змушений витрачати свої резерви на утримання курсу злотого.

Резерви польського Нацбанку на початку березня становили близько 60 млрд. доларів.

На минулому тижні польський уряд оголосив про намір приєднатись до еластичної лінії кредитування МВФ на суму 20,5 млрд. доларів, що повинно послабити тиск на національну валюту та збільшити шанси приєднатись до системи ERM2 в найближчі місяці.