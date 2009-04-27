Страхування із шалено прибуткової справи стало збитковою
08:49, 27 квітня 2009Суспільство
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Інвестори до цього готові?
2008 рік багато компаній-лідерів роздрібного ринку страхування закінчили у мінусі, констатує видання "Дело".
Експерти пояснюють це надмірним захопленням видачею полісів автострахування, непродуманою тарифною політикою і занадто швидким розширенням регіональної мережі. Втім, інвестори готові до збитків.
Розумні акціонери створюючи чи купуючи компанію в Україні, мають закладати такі збитки у план, твердять фахівці.
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