Страхування із шалено прибуткової справи стало збитковою

2008 рік багато компаній-лідерів роздрібного ринку страхування закінчили у мінусі, констатує видання "Дело".

Експерти пояснюють це надмірним захопленням видачею полісів автострахування, непродуманою тарифною політикою і занадто швидким розширенням регіональної мережі. Втім, інвестори готові до збитків.

Розумні акціонери створюючи чи купуючи компанію в Україні, мають закладати такі збитки у план, твердять фахівці.

ICTV