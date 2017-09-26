Кличко розповів, які туристичні проекти будуть реалізовані в Києві

Мер Києва Віталій Кличко презентував на Інвестиційному форумі Києва туристичний потенціал української столиці та розповів про проекти, які планують втілити у місті в рамках розвитку туристичної інфраструктури.

«Київ – це і туристичний центр України. Щорічно наше місто відвідує понад 1 млн 200 тисяч іноземних і понад 700 тисяч внутрішніх туристів. Для порівняння, в 2016 році, наприклад, усю Словаччину відвідало 1,5 млн іноземних туристів. Така туристична активність вимагає від влади Києва забезпечення розвинутої сучасної інфраструктури. І ми над цим працюємо», – зазначив Віталій Кличко.

Він зазначив, що сьогодні Київ впроваджує низку проектів у різних сферах: від розвитку інфраструктури для подієвого туризму до ревіталізації територій і створення парків.

«Подієвий туризм з кожним роком все цікавіший і користується великою популярністю у іноземних гостей. Найчастіше це заходи, розраховані на кілька днів. Наприклад, такі фестивалі як «Атлас-Вікенд», «Гогольфест», міжнародний кінофестиваль «Молодість», Київський півмарафон, наш Новорічний ярмарок, Чемпіонат світу з хокею, «Євробачення», Фестивалі вуличної їжі, «МотоОпенФест» та багато інших», – розповів мер Києва.

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Що стосується капітальних проектів, то, як зазначив Віталій Кличко, стартував і триває проект із реновації Подолу – історичного центру міста. Також у цьому році буде презентовано інвестиційний проект з реконструкції столичного Гідропарку, який включає, зокрема, будівництво парку розваг подібного до Діснейленду.

«У проекті «Концепції розвитку велосипедної інфраструктури в Києві» передбачено, зокрема, створення веломаршруту Ірпінь – Київ, створення системи громадського велопрокату і перехоплюючих велосипедних пунктів. Також у наших планах – будівництво канатної дороги (і ми ведемо переговори з потенційними інвесторами), облаштування екскурсійно-оглядової вежі, облаштування спортивно-рекреаційної та пляжної зон на Трухановому острові», – сказав Віталій Кличко.

Крім того, зазначив мер Києва, вже оголошено тендер на розробку технічної документації на проведення робіт із реконструкції столичного іподрому.

«Також ми докладаємо зусиль, щоб на новий рівень вийшов міжнародний кінофестиваль «Молодість». І мені приємно, що Київ стає привабливим знімальним майданчиком. Все частіше до нашого міста їдуть знімати ролики і кліпи імениті компанії та всесвітньо відомі виконавці. Згадати тільки останній рекламний ролик AppleWatch», – зазначив Віталій Кличко.

Цього року Інвестиційний Форум Києва об’єднав учасників з різних країн навколо тем розвитку туристичної, готельної та рекреаційної інфраструктури.

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