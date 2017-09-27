У Львові жінка із перехожим затримали злодія, який вкрав сумочку (фото)

У Львові жінка затримала злодія, який вихопив сумочку із її автомобіля та почав втікати, пише «Варта 1».

Зазначається, що жінка кинулась наздоганяти злодія та кричати, щоб він повернув вкрадене, але злодій лише починав бігти швидше. Коли ж злочинець забіг у глухий кут та, почав наближатись до жінки, їй на допомогу прийшов перехожий, який підійшов до жінки розпитав що сталось і допоміг затримати підозрюваного.

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Видання пише, що за словами жінки, під час скоєння злочину чоловік витягнув з рота лезо і погрожував ним її. Після затримання правоохоронці помітили, що лезо знаходиться в роті злочинця.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Львові прокуратура оголосила підозру львів’янці, яка приготувала та продавала рибу на ринку, після вживання якої у місті масово отруїлись люди.