Презентація та обговорення у Харкові результатів соціологічного дослідження на тему: "Українське суспільство та європейські цінності"
29 вересня (п’ятниця) 2017 року о 10:00 у конференц-центрі «ILF COMMUNICATION» відбудеться презентація та обговорення результатів соціологічного дослідження на тему: "Українське суспільство та європейські цінності", проведеного Інститутом Горшеніна у співпраці з Представництвом Фонду Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі.
Організатори: Інститут Горшеніна та Представництво Фонду Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі
Дослідження “Українське суспільство та європейські цінності” було проведено у квітні-червні 2017 року та мало на меті з’ясувати відповіді на запитання, пов’язані зі сприйняттям і баченням українцями європейських цінностей:
· Яким є уявлення українців про європейські цінності?
· Чи розділяють українці основні принципи європейської спільноти?
· Як залежить уявлення про європейські цінності від регіону проживання та віку?
· Чи пов’язане уявлення про європейські цінності з тим, який зовнішньополітичний курс підтримує людина?
· Як формуються уявлення українців про європейські цінності?
В обговоренні візьмуть участь:
Марсель Рьотіг, директор Представництва Фонд Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі;
Світлана Балюк, експерт Інституту Горшеніна;
Юлія Біденко, кандидат політичних наук, доцент кафедри політології ХНУ імені В.Н. Каразіна, експерт ініціативи Team Europe Kharkiv.
Модератор – Дмитро Остроушко, директор міжнародних програм Інституту Горшеніна.
Пройти реєстрацію можна за посиланням.
Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62; початок реєстрації о 09:40
Згадування у новинах про Інститут Горшеніна та Представництво Фонду Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі є обов'язковим.
Адреса проведення заходу: м. Харків, вул. Скрипника, 14-А, КОНФЕРЕНЦ-ЦЕНТР «ILF COMMUNICATION»