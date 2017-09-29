Презентація та обговорення у Харкові результатів соціологічного дослідження на тему: "Українське суспільство та європейські цінності"

Організатори: Інститут Горшеніна та Представництво Фонду Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі

Дослідження “Українське суспільство та європейські цінності” було проведено у квітні-червні 2017 року та мало на меті з’ясувати відповіді на запитання, пов’язані зі сприйняттям і баченням українцями європейських цінностей:

· Яким є уявлення українців про європейські цінності?

· Чи розділяють українці основні принципи європейської спільноти?

· Як залежить уявлення про європейські цінності від регіону проживання та віку?

· Чи пов’язане уявлення про європейські цінності з тим, який зовнішньополітичний курс підтримує людина?

· Як формуються уявлення українців про європейські цінності?

В обговоренні візьмуть участь:

Марсель Рьотіг, директор Представництва Фонд Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі;

Світлана Балюк, експерт Інституту Горшеніна;

Юлія Біденко, кандидат політичних наук, доцент кафедри політології ХНУ імені В.Н. Каразіна, експерт ініціативи Team Europe Kharkiv.

Модератор – Дмитро Остроушко, директор міжнародних програм Інституту Горшеніна.



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Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62; початок реєстрації о 09:40

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Адреса проведення заходу: м. Харків, вул. Скрипника, 14-А, КОНФЕРЕНЦ-ЦЕНТР «ILF COMMUNICATION»​