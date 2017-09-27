Новий кліп Зіброва про любовний трикутник його доньки за добу вийшов в тренди Youtube

Новий кліп Павла Зіброва на пісню «Викраду» за добу зібрав чверть мільйона переглядів і вийшов у тренди українського Youtube. Про це пише "ТСН".

Сценарій до відео із любовним трикутником написала дружина Павла Марина Зіброва, а головну роль в кліпі виконав його дочка Діана. У кліпі 20-річна дочка Павла Зіброва розбиває серце популярному українському ведучому Тимура Мірошниченка. Кліп став подарунком-сюрпризом для артиста до його ювілею.

Як повідомляв УНІАН, шведський діджей і музичний продюсер Avicii опублікував відео на спільну роботу з R&B виконавицею Ритою Орой Lonely Together, зняте у Києві. Опублікований на YouTube-каналі Avicii кліп менш, ніж за тиждень набрав більше 6 млн переглядів.