Новий кліп Зіброва про любовний трикутник його доньки за добу вийшов в тренди Youtube
13:30, 27 вересня 2017Суспільство
38 0
У кліпі на пісню "Викраду" 20-річна донька Павла Зіброва розбиває серце популярному українському ведучому Тімуру Мірошниченку.
Сценарій до відео написала дружина артиста / скріншот
Новий кліп Павла Зіброва на пісню «Викраду» за добу зібрав чверть мільйона переглядів і вийшов у тренди українського Youtube. Про це пише "ТСН".
Сценарій до відео із любовним трикутником написала дружина Павла Марина Зіброва, а головну роль в кліпі виконав його дочка Діана. У кліпі 20-річна дочка Павла Зіброва розбиває серце популярному українському ведучому Тимура Мірошниченка. Кліп став подарунком-сюрпризом для артиста до його ювілею.
Як повідомляв УНІАН, шведський діджей і музичний продюсер Avicii опублікував відео на спільну роботу з R&B виконавицею Ритою Орой Lonely Together, зняте у Києві. Опублікований на YouTube-каналі Avicii кліп менш, ніж за тиждень набрав більше 6 млн переглядів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter