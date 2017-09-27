В Апеляційному суді Вінниччини скасували засідання, бо конвоїри гасять пожежу поблизу Калинівки

В Апеляційному суді Вінницької області сьогодні не проводитимуться засідання за участю підсудних під вартою, оскільки конвоїрів залучили до гасіння пожежі на складах боєприпасів поблизу Калинівки. Про це повідомляється на офіційному сайті суду.

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«Судові засідання, у яких підсудні перебувають під вартою, в Апеляційному суді Вінницької області сьогодні не проводитимуться. Це пов’язано з тим, що відповідальні за конвоювання арештованих задіяні в ліквідації пожежі на складах боєприпасів поблизу Калинівки», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня о 22:00 надійшла інформація про вибухи боєприпасів на території арсеналу Міністерства оборони поблизу м. Калинівка Вінницької області.

Із зони можливого ураження евакуювали близько 30 тисяч людей. За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, двоє осіб травмовано.

Події на складі боєприпасів правоохоронці кваліфікували як диверсію.

Президент України Петро Порошенко через вибухи на складі боєприпасів вирішив скликати військовий кабінет за участю прем'єр-міністра Володимира Гройсмана та керівників силових відомств.

Начальник Озброєння Збройних сил України Микола Шевцов заявив, що 70% території арсеналу не ушкоджено пожежею та вибухами, а інформація про перевантаженість арсеналу не відповідає дійсності.