В Одесі прокуратура оскаржила виправдувальний вирок фігурантам "справи 2 травня"

В Одесі прокуратура оскаржила виправдувальний вирок 19 фігурантам масових заворушень 2 травня 2014 року. Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, 28 вересня прокуратура внесла апеляційну скаргу до суду на виправдувальний вирок Іллічівського міського суду Одеської області, яким визнано невинуватими 19 фігурантів масових заворушень 2 травня 2014 року на вулиці Грецькій і Грецькій площі в Одесі.

Читайте такожСправа щодо трагедії 2 травня в Одесі: прокурор заявив про упередженість суддів«Прокуратура звернулася до суду з вимогою про скасування цього вироку і призначення нового розгляду в суді першої інстанції», - заявили в прес-службі.

На думку прокуратури, вказаний вирок не ґрунтується на законі і підлягає скасуванню у зв'язку з невідповідністю висновків суду фактичним обставинам про причетність обвинувачених до інкримінованих їм злочинів і допущеними судом істотними порушеннями кримінальних процесуальних норм. Зокрема, судом належним чином не досліджено докази, надані прокурором у засіданні.

У прокуратурі нагадали, що під час проведення підготовчого засідання судом задоволено клопотання сторони захисту про відвід прокурора, який більше року підтримував державне обвинувачення під час розгляду справи попереднім складом Малиновського районного суду Одеси.

«При цьому призначення і заміна прокурора в кримінальному провадженні відповідно до законодавства є виключною компетенцією керівника органу прокуратури і таке рішення не підлягає оскарженню», - вважають у відомстві.

«Пізніше колегія Іллічівського міського суду незаконно і необґрунтовано відмовила стороні обвинувачення в залученні до справи відеоматеріалів і їх дослідженні в засіданні. Саме тих відеоматеріалів, на яких чітко зафіксовано незаконні дії обвинувачуваних», - наголосили в прес-службі.

Зазначається, що прокуратура заявляла відвід цій колегії суддів, в задоволенні якого було відмовлено, що є підставою для скасування вироку судом апеляційної інстанції та призначення нового розгляду справи в першій інстанції.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня Іллічівський міський суд визнав невинуватими підозрюваних у справі про масові заворушення 2 травня 2014 року в Одесі. Того ж дня в Чорноморську двом виправданим судом фігурантам справи - українцю Сергію Долженкову і росіянину Євгену Мефедову повідомили про підозру в сепаратизмі.

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень з участю проросійських і проукраїнських активістів загинули 48 осіб, постраждали близько 300. Почалися сутички в центрі міста, де було застрелено кількох людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, в якій також загинули люди.

На лаві підсудних було 19 фігурантів, 5 з яких утримувалися в СІЗО. Ще один фігурант, Владислав Ільницький, у серпні втік до Російської Федерації.