"Дитина лежить й тримається за щоку": з'явилися подробиці побиття хлопчика у дитсадку на Київщині (фото)

5-річному Денису, якого завідувачка дитячого садка №9 у Ворзелі Київської області кинула обличчям об підлогу, завдано важкої психологічної травми. Про це розповіла мама дитини, яка навчається в одній групі з потерпілим хлопчиком, Олена Бутівщенко, передає "Обозреватель".

"Синець то піджив, але у дитини психологічна травма. Була свідком того, як хлопчик боявся заходити на територію садочка. А завідувачка навіть не вибачилася. Після інциденту батьки прийшли до неї щодо пояснень. Ключова її фраза: "А як ви доведете?" Ми хочемо не тільки домогтися її усунення. Я вважаю, має бути кримінальна відповідальність", - зазначила Бутівщенко.

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За її словами, потерпілий хлопчик абсолютно неагресивний.

"Це сталося під час свята. Денис поводився абсолютно адекватно. Він незадиркувата, неагресивна дитина. Єдине, що він міг відмовлятися читати вірші чи співати пісні. Ну, не всі діти у п'ять років можуть бути артистами. Педагоги дошкільного закладу мали б це знати. Але завідувачка раптово схопила Дениса, витягла його з актового залу й віднесла в спальню, де нікого не було", - розповіла Бутівщенко.

Вона наголосилала, що навіть в актовій залі чули плач і крики дитини.

"Коли вихователька зайшла у спальню, то побачила, що дитина лежить і тримається за щоку. Вихователька забрала Дениса, який плакав. Коли мама хлопчика прийшла забирати його із садка, то побачила великий синець на його щоці. Вона з'ясувала, що сталося, і поїхала знімати побої у поліцію", - підсумувала Бутівщенко.

Як повідомляв УНІАН, на Київщині в дитсадку вибухнув скандал через завідувачку, яка нібито кинула дитину об підлогу.