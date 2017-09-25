На Київщині в дитсадку вибухнув скандал через завідувачку, яка нібито кинула дитину об підлогу (фото, відео)

У дитячому садочку №9 "Ластівка" у Ворзелі Київської області побили 5-річного хлопчика. Про це повідомила мати побитої дитини, передає ТСН.ua.

"У них було свято вихователя, батьків на нього не запрошували. Був лише персонал дитсадка та діти. Мій хлопчик специфічний, він не бере участь у святах, не співає, не танцює, але сидить і дивиться", - каже жінка.

У п'ятницю, 22 вересня, близько шостої вечора вона прийшла забирати дитину із садочка і побачила у хлопчика синець на півобличчя і подряпину. За словами побитого, завідувач дитсадка кинула його об підлогу.

"Він весь тремтить, сльози на очах. При слові "завідувачка" у нього просто істерика, паніка починається", - розповідає жінка.

У той час, коли вона прийшла до садка, завідувачки там уже не було. Проте вихователька повідомила їй, що під час свята хлопчик був біля неї і поводився спокійно.

"Завідувачка залетіла в зал, де вступали діти, схопила мою дитину. Він почав вириватися, вона його вивела із залу… Після цього дитина вже була із синцем на щоці, це минуло десь хвилин 5-10", - переповідає вона слова виховательки.

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За словами матері, завідувачка дзвонила їй того ж дня ввечері і своєї провини не визнала. Натомість заявила, що саме хлопчик вдарив її.

"Вона сказала, що моя дитина її дуже сильно вдарила", - обурилась вона.

25 вересня батьки та місцеві депутати приходили до садочка, щоб поспілкуватися із посадовицею, але "ніяких чітких відповідей не почули".

Під час спілкування завідувачка казала батькам: "Доведена моя провина? Чого ви мене звинувачуєте у тому, чого немає?". За її словами, дитина плакала на святі, тож вона просто винесла її із зали.

Після інциденту батьки подали заяву до поліції, їздили знімати побої. У травмпункті батькам виписали довідку про те, що дитини "забій м'яких тканин". Лікарі порадили поспостерігати за станом дитини протягом 3 днів, адже у цей період можуть з'явитися симптоми струсу мозку.

Мати повідомила, що подібний інцидент у садку трапляється не уперше. Така сама ситуація була із завідувачкою три роки тому, тож частина батьків написала на неї колективну заяву.

Наразі батьки не збираються забирати хлопчика із садочка і хочуть, аби завідувачку звільнили.

"Дитина вдома, категорично в садочок відмовляється йти… Я вважаю, що якщо людина проявляє агресію до дітей в садочку, і це не вперше, то такій людині не потрібно працювати з дітьми", - наголошує мати побитої дитини.