Афера на півмільйона: підприємець на Дніпропетровщині з 2 см асфальту отримав 500 тисяч гривень

Дніпропетровська обласна прокуратура підозрює приватного підприємця в тому, що той, шляхом порушення проектно-кошторисної документації, обдурив державу і заволодів активами в 500 тисяч гривень. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Дніпропетровської області.

Так, у 2015 році підприємець уклав з Апостолівською міською радою договір, згідно з яким чиновник повинен був відремонтувати одну з доріг в Апостолові.

Сама оборудка полягала в тому, що підприємець порушив вимоги проектно-кошторисної документації, в якій зазначена необхідна товщина асфальту в 5 см. Так, замість 5, працівники, за вказівкою чиновника, поклали рівно в 3 сантиметри. Після чого він вніс неправдиві відомості про витрати на виконання будівельних робіт документи. Отже, він заподіяв державі збитків на суму близько 500 тисяч гривень.

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За фактом події порушено кримінальне виробництво за ч. 5 ст. 191 і ч. 2 ст. 366 КК України (Заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах та внесення в офіційні документи завідомо неправдивих відомостей).

Згідно з нормами даних статей, ними передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 12 років.