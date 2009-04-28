Світовому фондовому ринку «підклали свиню», пише в аналітичному звіті, переданому УНІАН, старший аналітик інвестиційної компанії "Альфа Капітал" Ангеліка ГЕНКЕЛЬ.

На її думку, незалежно від інших обставин, загроза поширення свинячого грипу засмутила більшість фінансових інститутів. Американські фондові ринки до закриття в понеділок знизилися в межах 1%, європейські — завершили сесію різнонаправлено (±0,5%) на тлі сприятливих корпоративних звітів, азіатські ринки сьогодні торгуються у від’ємній зоні зі зміною в межах 2% (індекс Nikkei до 9.15 мск знизився на 1,6%).

Російські фондові індекси знизилися вчора на 3,4% у РТС, 2,2% на ММВБ; індикатори впритул наблизилися до психологічно значущих рівнів 800 і 900 пунктів, відповідно. Крім побоювань того, що пандемія свинячого грипу завдасть збитків світовій економіці, що почала відновлюватися, інвестори відчувають тиск із боку ринку нафти. Ціна на нафту марки WTI знизилася вчора на 1,41 дол., - до 50,14 дол., а барель марки Brent – на 1,35 дол., - до 50,32 дол.