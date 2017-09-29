Порошенко і Гройсман вшанували пам'ять жертв Бабиного Яру (фоторепортаж)

Президент Петро Порошенко взяв участь у церемонії вшанування пам’яті жертв трагедії Бабиного Яру. Як повідомила прес-служба президента, глава держави з присутньою на церемонії дружиною Мариною Порошенко поклали квіти біля меморіальної плити та вшанували пам’ять загиблих в окупованому нацистами Києві в Бабиному Яру, де 1941 року в цей день, 29 вересня, почались масові розстріли мирного населення міста.

До пам’ятника «Громадянам і військовополоненим, розстріляним нацистами у Бабиному Яру» також було встановлено вінок зі стрічкою національних кольорів.

У церемонії покладання квітів взяли участь прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, члени уряду, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, народні депутати України, члени Всеукраїнської ради церков та релігійних організації, представники громадськості.

Учасники церемонії вшанували пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру хвилиною мовчання.

Від імені президента також були встановлені вінки до інших місць пам’яті на території Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр», зокрема до пам’ятника «Менора», пам’ятника ромам, страченим у нацистами у Бабиному Яру, та дерев'яного хреста у пам'ять про розстріляних членів ОУН, встановленого 21 лютого 1992 р., у 50-ту річницю розстрілу Олени Теліги та її соратників.

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Нагадаємо, що під час німецької окупації Києва у 1941-1943 роках Бабин Яр став місцем масових розстрілів нацистами євреїв і ромів, радянських військовополонених, в'язнів Сирецького концтабору, членів Організації українських націоналістів та інших. Тільки за два дні, 29 та 30 вересня 1941 року, там було розстріляно майже 34 тис. євреїв.

Всього протягом двох років у Бабиному Яру було розстріляно від 100 до 150 тис. чоловік, дві третини з яких становили євреї.