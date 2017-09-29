Житомиряни з 1 жовтня голосуватимуть за проекти бюджету участі на наступний рік

Житомиряни з 1 жовтня голосуватимуть за проекти бюджету участі, які реалізовуватимуть у наступному році. Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу у міській раді повідомив Житомирський міський голова Сергій Сухомлин.

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За його словами, загальноміське голосування за кращі проектні пропозиції відбудеться з 1 по 10 жовтня цього року.

Загальна сума бюджету участі становить 12 млн 149 тис. 595 грн. Всього до загальноміського голосування допущено 60 проектів. Із них, під час голосування, житомирянин може обрати 5 найкращих ідей. Проекти-переможці будуть реалізовані у 2018 році.

Пункти для голосування у Житомирі працюватимуть з 1 по 10 жовтня з понеділка по п’ятницю з 10:00 по 19:00 та з суботи по неділю з 11:00 по 15:00. “Прийти та проголосувати можна в трьох пунктах голосування: у Житомирській міській раді, Корольовській районній раді, Богунській районній раді, або електронно – на сайті Житомирської міської ради ”, - сказав міський голова.

Як прозвучало на брифінгу, підрахунок голосів буде здійснюватися в електронній формі в онлайн-режимі, це унеможливить фактор людської помилки під час встановлення результатів. Бюджет участі – це можливість для мешканців міста самостійно визначити, на що саме варто спрямувати бюджетні кошти.