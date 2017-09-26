У Малинському районі Житомирщини відкрили пам’ятник князю Володимиру

На Житомирщині у Малинському районі відкрили пам’ятник рівноапостольному князю Володимиру.

Як повідомили УНІАН у Малинській райдержадміністрації, пам'ятник відкрито 25 вересня у селі Гамарня Малинського району на території Малинського лісотехнічного коледжу.

Відкриття відбулося за участі духовенства, керівництва району, студентів та громади.

Так, участь у заході взяли студенти та викладачі коледжу, його директор Ігор Іванюк, голова Малинської районної ради Михайло Левковець, голова Малинської райдержадміністрації Дмитро Кисельчук, а також настоятель Свято-Казанського храму отець Павло.

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«Освячення пам’ятника здійснив Митрополит Овруцький та Коростенський Віссаріон. Він також відзначив церковними нагородами директора Малинського лісоколеджу Ігоря Іванюка, скульптора Олега Демченка та мецената Ігоря Малинського, за особистий внесок у виготовлення та встановлення пам’ятника», - сказано у повідомленні.

Вітаючи присутніх, Кисельчук, зауважив, що «саме пам'ять історична, пам'ять кожної особистості робить нас живим суспільством, згуртованим і зцементованим у націю і державу».

У свою чергу, Іванюк наголосив, що князь Володимир був першим, хто зробив Київську Русь повноправним членом Європейської сім’ї народів.

Також у виступах на урочистостях учасники заходу говорили про те, наскільки важливою для українців є постать князя Володимира Великого, який офіційно впровадив Християнство на Русі.

Медалями відзначено директора коледжу Іванюка, скульптора Демченка. Завершилося свято концертом духовної музики.

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