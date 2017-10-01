В Україні сьогодні відзначають День вчителя

Президент України Петро Порошенко, голова Верховної Ради Андрій Парубій і прем’єр-міністр Володимир Гройсман привітали освітян з професійним святом – Днем працівників освіти.

У вітанні, оприлюдненому на офіційному сайті глави держави, Порошенко зазначив: «Уся країна вклоняється вам за невтомну самовіддану повсякденну працю, за активну громадянську позицію. Саме ваші таланти і наполегливість, тепло сердець та бездоганне виконання місії з виховання молодих поколінь - ключ до обраного нами європейського майбутнього».

Президент наголосив, що попри російську військову агресію Україна демонструє потужне прагнення до реформування усіх сфер життя. «І цей світлий жовтневий день ознаменовано історичною подією - ми стоїмо у витоків докорінних перетворень у вітчизняній освіті, накреслених новим законом України «Про освіту» та концепцією «Нова українська школа», - зауважив він.

Порошенко переконаний, що педагоги стануть рушійною силою ефективних новацій, які призведуть до якісних змін у технологіях і науці, гуманітарного й екологічного мислення.

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Глава держави побажав педагогам міцного здоров’я, мирного неба, щедрої долі та нових звершень в ім’я України.

«Якою б мовою не звучало слово «вчитель», його завжди вимовляють з повагою. Ваші досвід і любов підтримують ваших учнів і вихованців протягом усього життя. Немає праці благороднішої, ніж праця вчителя», - зазначається у переданому агентству УНІАН вітанні Парубія.

Він, зокрема, зауважив, що сьогодні освіта стала стратегічним напрямом державної політики. «Ми розуміємо, що на вас покладено велику місію – закладення фундаменту майбутнього України. Адже від того, ким стануть ваші нинішні вихованці, залежить доля країни. Переконаний, що спільними зусиллями нам удасться подолати всі труднощі та підняти статус учителя на рівень, гідний трудівника освіти», - наголосив голова ВР.

У переданому агентству УНІАН вітанні Гройсмана наголошується, що якісна освітня система – запорука суспільного прогресу, інвестиції в освіту – це інвестиції у майбутнє нації, у розвиток країни. «Тому кореляція якісної освіти з матеріальним благополуччям, всебічним гармонійним розвитком, суспільною динамікою є незаперечною. Наше завдання – побудова якісної, сучасної, динамічної освітньої системи усіх рівнів, яка відповідатиме вимогам часу і сформує висококласних спеціалістів та відповідальних активних громадян», - зазначив глава уряду. Він додав, що така освітня система повинна не лише задовольнити потреби тих, хто буде адаптуватися до сучасного світу та його викликів, а і створити належні умови для педагогів.

«Тому в рамках освітньої реформи уряд окремим вагомим пріоритетом визначає суспільний і соціальний статус працівників освіти. Гідна винагорода за працю, належне матеріально-технічне забезпечення, стимули для підвищення власного професійного рівня – ті елементи освітньої системи, які працюватимуть на благо всього суспільства», - наголосив Гройсман.

За його словами, Україна має фантастичний людський потенціал, висококласних фахівців, які здатні вирішувати завдання найвищої складності. «Впевнений, що разом нам вдасться модернізувати освітню систему, яка посилить інтелектуальний та економічний потенціал країни», - додав він.