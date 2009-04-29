Робітники Міттала «нагріли» магната на 100 тонн прокату

Служба безпеки України викрила робітників ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», які вкрали з підприємства 100 тонн прокату вартістю 300 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомила начальник прес-центру СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

За її словами, на початку квітня цього року посадова особа одного з виробничих цехів у змові з підлеглими йому бригадирами розробили механізм заволодіння металопродукцією підприємства. 19 квітня вони вивезли у вантажівках близько 100 тонн прокату на територію одного з криворізьких приватних підприємств.

Стосовно зловмисників порушено кримінальну справу за ч. 5 ст. 191 (розтрата, привласнення або заволодіння майном) Кримінального кодексу України.