Україні загрожує новий вид психотропних наркотиків

01:20, 30 квітня 2009
Суспільство
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Повідомив керівник Департаменту БНОН

В Україні існує загроза розповсюдження нових видів психотропних наркотиків.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, про це на брифінгу в Києві повідомив начальник Департаменту боротьби з незаконним обігом наркотиків Микола АНДРЕЄВ.

"Наразі існує загроза виникнення в Україні нових видів аналогів психотропних речовин, які ще не внесено до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Органи внутрішніх справ діють у рамках чинного законодавства і не мають законних підстав для притягнення до відповідальності за обіг таких препаратів, тому за ініціативи Департаментом БНОН направлено лист до голови Комітету з контролю за наркотиками щодо вивчення проблеми зловживання зазначеними аналогами", - сказав він.

М.АНДРЕЄВ також зауважив, що МВС направило до Верховної Ради законопроекти про внесення змін до законів «Про лікарські засоби», «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» в частині відповідальності за зловживання у сфері обігу лікарськими засобами.

На переконання керівництва Департаменту боротьби з незаконним обігом наркотиків, ухвалення змін до законодавства дозволить ефективніше протидіяти наркозлочинності в Україні.

Водночас М.АНДРЕЄВ поінформував, що за три місяці цього року за результатами роботи міліції накладено арешти на кошти і майно наркозлочинців на суму 41 млн. грн..

Цього року підрозділами боротьби з незаконним обігом наркотиків виявлено 942 факти збуту наркотиків групою осіб. Також ліквідовано 15 організованих злочинних угрупувань, кримінальні справи стосовно яких направлено до суду.

 

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