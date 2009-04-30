Що робити із студентами, які не мають грошей?

У зв’язку із складною економічної ситуацією Міністерств освіти і науки розпочало розробку механізму переривання студентами навчання з наступним поновленням на підставі заяви про відсутність на даний момент оплати вартості навчання.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МОН.

Наразі студент, який написав заяву на відрахування за власним бажанням, автоматично вважається таким, що відрахований з неповажних причин, пояснили в прес-службі.

«Необхідно змінити цю практику і надати можливість поновлюватися на навчання у терміни, визначені спільно з навчальним закладом», - підкреслив заступник директора Департаменту вищої освіти Юрій КОРОВАЙЧЕНКО.

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Міністерство освіти і науки критично оцінює законопроект «Про внесення змін до статті 64 Закону України «Про вищу освіту» про відтермінування плати за навчання студентів-контрактників, де, на жаль, відсутній нормативний механізм такого відтермінування.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства освіти і науки України.

На думку МОН, цей законопроект може призвести до дефіциту коштів в університетах, які повинні виплачувати заробітну плату викладачам, здійснювати оплату комунальних послуг і поновлювати матеріальну базу. Очевидно, відсутність надходження коштів заблокує проведення навчального процесу, особливо тих напрямів та спеціальностей, де малий обсяг державного замовлення, зазначили в міністерстві.

Також, вважають в Міносвіти, закон про відтермінування може спричинити соціальну напругу в студентському середовищі, оскільки видатки на навчання будуть здійснюватися за кошти тих студентів, які сплатили своєчасно.

Крім того, звертають увагу в міністерстві, проект закону вимагає розробки та прийняття нормативно-правового документа для унормовування критеріїв, відповідно до яких надаватиметься відстрочка конкретному студенту та визначатиметься кількість студентів у групі, яким можна надавати відстрочку, адже інший підхід може спричинити колапс економічної діяльності ВНЗ.

Потребує визначеності, на думку МОН, і питання механізму погашення заборгованості студентами, яким надана відстрочка на випускному курсі. Автори законопроекту повинні були визначити джерела компенсації вартості навчання студентів, яким надана відстрочка платежів, вважають у міністерстві.

Натомість міністр освіти і науки звернувся до ректорів про надання пільгових кредитів для навчання студентам: "В умовах, коли тисячі людей втрачають роботу, а відповідно і можливість платити за навчання дітей, відмовляти в наданні цих кредитів не можна".

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня заступник міністра освіти і науки України Павло ПОЛЯНСЬКИЙ заявляв, що Міносвіти висловлює повну підтримку ініціативі народних депутатів України щодо наділення вищих навчальних закладів правом надавати відстрочку в оплаті за навчання студентам-контрактникам в умовах економічної кризи.

Він, зокрема, наголошував, що студенти повинні платити за навчання “не для того, щоб, як сьогодні кажуть, виживали ті чи інші навчальні заклади”.

П.ПОЛЯНСЬКИЙ зазначив, що університети і навіть приватні вищі навчальні заклади сьогодні утримуються коштом платників податків і надають освітні послуги. “А відповідно, як на мене, мають танцювати під споживача цих освітніх послуг”, - сказав він.

За словами заступника міністра, “так можна договоритися до того, що поліклініка матиме право надати смертельно травмованій людині медичну допомогу або не надати під тим приводом, що шукає “свого” хворого”.

Відповідний проект закону «Про внесення зміни до статті 64 Закону України «Про вищу освіту» (щодо відтермінування плати за навчання)» було внесено до парламенту 29 грудня 2008 року.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що в умовах економічної кризи виникла необхідність дозволити ВНЗ до стабілізації економічного становища в Україні надавати відстрочку студентам-контрактникам в платі за навчання строком до одного року.