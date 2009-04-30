Податківці з України, Росії та Білорусі домовилися боротися з контрабандою

Податківці Чернігівської та прикордонних областей РФ і Білорусі домовились про співпрацю у боротьбі з контрабандою алкоголю та тютюну.

Як повідомили УНІАН у відділі масово-роз`яснювальної роботи та звернень громадян ДПА у Чернігівській області, таких домовленостей досягнуто під час спільної наради за участю представників Гомельської області Республіки Білорусь та Брянської області Російської Федерації.

За словами голови ДПА у Чернігівській області Валентина ОСИПЕНКА, оскільки ціни на тютюнову та алкогольну продукцію в Україні, Росії та Білорусі суттєво не відрізняються, тому у 2008 році та в першому кварталі 2009 року випадки контрабандних перевезень такої продукції траплялися нечасто. "Однак нещодавні законодавчі зміни щодо ставок акцизного збору вплинуть на подорожчання алкогольної та тютюнової продукції в Україні, тому виникає занепокоєння, чи не призведе це до збільшення обсягів контрабанди", - зауважив він.

Начальник управління департаменту фінансових розслідувань комітету державного контролю по Гомельській області Республіки Білорусь Віктор КОСТЮЧЕНКО зазначив, що у них алкогольні вироби набагато дорожчі, тому після підвищення цін в Україні не варто очікувати з Білорусі потоку контрабанди. У свою чергу, начальник управління з податкових злочинів управління внутрішніх справ по Брянській області МВС Росії Володимир БЕРЕСТНЄВ зазначив, що і після подорожчання горілчана продукція буде ввозитися з України в Росію. Так, протягом першого кварталу офіційно через митницю до Росії ввезено 25 мільйонів літрів української горілчаної продукції. Щодо контрабанди, то це - невеликі партії. І не з Чернігівської області. Водночас, при перетині російсько-білоруського кордону використовуються схеми ухилення від сплати ПДВ – надаються фіктивні документи нібито цей податок сплачений в іншій країні.

Згідно з протоколом робочої зустрічі прийнято рішення розробити проект плану проведення спільних оперативних заходів для запобігання злочинності в сфері незаконного відшкодування ПДВ, оперативного обміну інформацією за фактами виявлення незаконного переміщення алкогольної та тютюнової продукції, а також у сфері боротьби з незаконними схемами мінімізації податкових зобов’язань з використанням фірм-нерезидентів.

Представники трьох країн запевнили, що всіляко сприятимуть один одному у розкритті економічних злочинів.