Світові ціни на нафту мінімально підвищилися

Закінчилися біржові торги

Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 30 квітня на провідних нафтових біржах підвищилися на невеликі значення. Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів з постачанням у червні склали: - у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 50,80 (+0,02) дол./бар.; - у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 51,12 (+0,15) дол./бар.

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