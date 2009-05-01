Світові ціни на нафту мінімально підвищилися
01:10, 01 травня 2009Суспільство
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Закінчилися біржові торги
Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 30 квітня на провідних нафтових біржах підвищилися на невеликі значення.
Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів з постачанням у червні склали:
- у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 50,80 (+0,02) дол./бар.;
- у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 51,12 (+0,15) дол./бар.
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