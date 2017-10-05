Нацрада оштрафувала ще одне українське радіо за порушення мовних квот

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення оштрафував проект "Радіо-Ера FM" через порушення мовних квот. Про це повідомляє прес-служба відомства.

"За результатами позапланової перевірки ТОВ «Телерадіокомпанія «Радіо-Ера», м. Київ, рішенням Національної ради 5 жовтня до ліцензіата застосовано штрафну санкцію за недотримання вимог законодавства щодо звучання обов’язкової частки україномовних пісень. 13.05.2017 в ефірі радіостанції зафіксовано, що частка пісень державною мовою у проміжку часу із 07:00 до 14:00 становила 23%, що є порушення вимог частини другої статті 9 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", - йдеться у повідомленні.

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Такі порушення передбачають застосування санкції штрафу в розмірі 5% суми ліцензійного збору. Таким чином, ТОВ «Телерадіокомпанія «Радіо-Ера» має сплатити до державного бюджету 317 438,21 грн.

Як повідомляв УНІАН, Нацрада за 8 місяців оштрафувала 12 радіостанцій через недотримання мовних квот.