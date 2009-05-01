Від сьогоднішнього дня підвищилися акцизи на тютюн

Від сьогоднішнього дня набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань акцизного збору».

Верховна Рада України прийняла цей документ 31 березня 2009 р.

Законом встановлюються такі ставки акцизного збору на тютюнові вироби: сигари, включаючи сигари з відрізаними кінцями, і сигарили (тонкі сигари), із змістом тютюну - 60 грн. за 100 шт., сигарети без фільтру, цигарки - 35 грн. за 1000 шт., сигарети з фільтром - 60 грн. за 1000 шт. (до підвищення цей показник становив 47 грн.).

Згідно із законом, податкове зобов`язання щодо сплати акцизного збору за кожну власну назву сигарет (з додатковою інформацією щодо характеристик продукту, в разі її наявності), що обчислюється одночасно за ставками у відсотках до обороту з продаж і в твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції), не може бути менше: 50 гривень за 1000 штук сигарет без фільтру, цигарок (код товару (продукції) згідно УКТ ВЕД 2402 20 90 10); 100 гривень за 1000 штук сигарет з фільтром (код товару (продукції) згідно УКТ ВЕД 2402 20 90 20)».

Законом доручається Кабінету міністрів України при підготовці змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» передбачити направлення надходжень понад обсяги, визначені в доповненні №1 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік», які пов`язані з набуттям чинності цього Закону, на: першочергові заходи і програми з охорони здоров`я (лікування онкологічних, серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань, забезпечення медичних заходів, які стосуються боротьби з туберкульозом, профілактику і лікуванню СНІДу); здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу; розвиток мережі автомобільних доріг і мостів.